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Общество15 ноября 2021 14:33

Три пензенских одинадцатиклассницы получат по миллиону рублей

Школьницы победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Финал состоялся в Международном детском центре «Артек». Наш регион на конкурсе представляли 18 школьников из Пензы, Кузнецка, Каменки, Сердобска и Шемышейки. Семь из них получили награды.

Три одинадцатиклассницы: Анна Лаштанкина, Елизавета Сарычева и Вероника Суркова - получат премии в размере одного миллиона рублей и дополнительные баллы для поступления в вузы. Еще четверо учащихся десятых классов: Дарья Ветрова, Ирина Громова, Алексанра Луценко и Софья Сукова будут награждены 200 тысячами рублей. Средства школьники смогут направить на образование и саморазвитие.

Всего победителями конкурса стали 600 человек.

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