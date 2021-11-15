Житель Саранска отдал мошенникам больше миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летний житель Саранска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. 11 ноября ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчина спросил, подавал ли гражданин заявку на оформление займа.

Получив отрицательный ответ, собеседник заявил, что жителя Саранска пытаются ограбить и настоятельно посоветовал взять самому кредит, а средства перечислить на безопасный счет, реквизиты которого он предоставит.

Гражданин так и сделал, оформив на себе два займа на общую сумму, превышающую миллион рублей, однако после перечисления средств «сотрудник банка» перестал выходить на связь.