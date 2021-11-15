Олег Мельниченко проинформировал об очередных кадровых назначениях

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

После согласования с федеральным Министерством Хакимов Алмаз Хамитович назначен министром экономического развития и промышленности Пензенской области.

В должности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области утверждён Илья Владимирович Галкин.

«Он работает уже с весны этого года, неплохо себя зарекомендовал, получил согласование Министра природных ресурсов РФ», - пояснил Олег Мельниченко.

Заместителем министра – начальником управления лесного хозяйства министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области будет работать Александр Николаевич Ермолаев.

Балахонский Валерий Николаевич назначен заместителем министра – начальником управления природных ресурсов и экологии министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Валерий Николаевич у нас работает недавно, но за тот период, что он временно исполнял обязанности заместителя министра, вопросов к нему не было. Поэтому продолжает работать, уже не врио, а как замминистра», - уточнил глава Пензенской области.

На должность заместителя министра здравоохранения Пензенской области определён Зиновьев Дмитрий Юрьевич.

«Опытный человек. Думаю, он усилит министерство здравоохранения в ситуации с ковидом. Работал главным врачом шестой больницы, знает очень хорошо систему здравоохранения, будет курировать лечебное направление в минздраве – это направление, на котором лежит ответственность за борьбу с коронавирусной инфекцией», - конкретизировал Олег Мельниченко.

«Дмитрию Юрьевичу желаем успешной работы», - добавил он.

Сёмин Дмитрий Игоревич стал заместителем министра внутренней и информационной политики Пензенской области.

«Молодой, перспективный кадр, уже поработал на этом направлении. Желаю успехов», - прокомментировал губернатор.

Также он назвал вновь назначенных руководителей в министерстве образования Пензенской области. Первого заместителя министра – Аллу Викторовну Маркову и замглавы того же ведомства – Елену Викторовну Коломенцеву.

Кадровые изменения коснулись и Представительства правительства Пензенской области при Правительстве Российской Федерации. Первым заместителем руководителя утверждена Ирина Николаевна Казимир. Замглавы представительства – начальником отдела по привлечению инвестиций Представительства будет трудиться Сергей Владимирович Варочко, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области.

Кроме того, в Пензенской области – новый руководитель Центра управления регионом, им стал Артем Александрович Кондрашов.