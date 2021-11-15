В Пензенской области прокуратура проверит исполнение законодательства об обращении с животными без владельцев

11-я погранзастава Брестской пограничной группы имени А. М. Кижеватова. Тренировка служебных собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как по закону должен осуществляться отлов, содержание, стерилизация животных, не имеющих владельцев, и как происходит на самом деле, - это и выяснят специалисты в ходе проверочных мероприятий. По итогам прокуратурой будет дана оценка деятельности региональных органов власти и органов местного самоуправления в указанной сфере, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих отлов и содержание животных, не имеющих владельцев.

Мероприятия проводятся в связи с участившимися случаями нападения на людей собак, как правило не имеющих владельцев, отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.