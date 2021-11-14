В Пензе строительство ливневой канализации на ГПЗ идет с опережением графика

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, на объекте завершается укладка трубопровода, начаты благоустройство территории и установка ограждения. Подрядчик работает круглосуточно, удалось сократить отставание от графика и выйти на опережение.

Строительство сетей ливневой канализации на улице Антонова ведет подрядчик ООО «Строй-Партнер». Коллектор с очистными сооружениями в период дождей и весеннего паводка позволит улавливать стоки с территории порядка 40 гектаров, очищать их от песка, нефтепродуктов, загрязняющих веществ.

Поручение взять на контроль сдачу объектов инфраструктуры, строящихся в рамках реализации программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» ранее дал на планерке губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Строителей нацелили ускорить темпы и сдать объект до 24 ноября текущего года в целях своевременного освоения средств из федерального бюджета. Для этого была поставлена задача обустроить освещение площадки, укомплектовать дополнительную бригаду и организовать работы в круглосуточном режиме.

Кроме того, на улице Клары Цеткин ООО «Строй-Партнер» продолжает строительство водопровода, который позволит обеспечить надежное водоснабжение не только Шуиста, но и новой застройки микрорайона ГПЗ. Остался самый сложный участок – на пересечении с существующими коммуникациями. Его проложат открытым способом.