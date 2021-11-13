Глава Мордовии принял участие в заседании Совета по реализации молодежной госполитики в регионах ПФО

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Он отметил, что на уровне округа начат серьезный процесс обновления сил и средств молодежной госполитики, активно поддерживаются проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В течение трех лет в Мордовии успешно реализуются 10 проектов платформы «Россия – страна возможностей», среди которых РДШ – «Территория самоуправления», «Лига вожатых», Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», Российская национальная премия «Студент года» и другие. Сумма привлеченных грантовых средств в Мордовии увеличилась с 3,1 млн. рублей в 2018 году до 14,1 млн. рублей в 2020. В прошлом году в конкурсах участвовали 55 молодежных организаций.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» за первое полугодие 2021 года в общественную деятельность вовлечено более 41 тыс. школьников и студентов. В Мордовии зарегистрировано свыше 21 тыс. волонтеров. Активность регионов Приволжья отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Подводя итоги заседания, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа в том, чтобы реализация выработанных решений способствовала систематизации и повышению эффективности проводимой работы с молодежью.