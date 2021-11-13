В Мордовии школьники принимают активное участие во Всероссийской онлайн - олимпиаде на знание основ БДД

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В отделении пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Мордовия отмечают, что интерактивные задания проверяют насколько хорошо ученики младшей и средней школы знают правила дорожного движения и понимают, как вести себя в качестве пешехода и пассажира, за рулем велосипеда и самоката.

Обучающие задания перед олимпиадой и пояснения к ним в случае ошибок помогают лучше запомнить правила дорожного движения.

Ребята с интересом отвечают на вопросы и показывают отличные результаты знаний дорожной безопасности.