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Общество13 ноября 2021 15:25

В Мордовии школьники принимают активное участие во Всероссийской онлайн - олимпиаде на знание основ БДД

Учащиеся начальной школы МБОУ "Темниковская СОШ им. Героя Советского Союза А.И. Семикова" активно участвуют во Всероссийской онлайн-олимпиаде на знание основ безопасного поведения на дороге
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В отделении пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Мордовия отмечают, что интерактивные задания проверяют насколько хорошо ученики младшей и средней школы знают правила дорожного движения и понимают, как вести себя в качестве пешехода и пассажира, за рулем велосипеда и самоката.

Обучающие задания перед олимпиадой и пояснения к ним в случае ошибок помогают лучше запомнить правила дорожного движения.

Ребята с интересом отвечают на вопросы и показывают отличные результаты знаний дорожной безопасности.

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