Двадцать раз почти за 2 года обманул покупателей и продавцов авто 35-летний мошенник из Саранска

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Следственной частью СУ МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 20 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В период с лета 2018 года по февраль 2020-го мужчина, являясь директором организации, занимающейся торговлей легковых автомобилей, обманным путем похитил у 15 потерпевших денежные средства и автомобили на общую сумму более 12.5 миллионов рублей.

По информации пресс-службы МВД РМ, как выяснилось впоследствии, некоторые автомобили злоумышленник смог продать неоднократно. В рамках расследования часть похищенного изъята. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину мужчина не признает.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.