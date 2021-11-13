В Пензенской области газ придет в 390 населённых пунктов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На заседании сделан анализ работы по исполнению поручения Президента Владимира Путина в части проведения догазификации до конца 2022 года. Кроме того, вице-премьер оценил темпы подключения газа в Пензенской и Воронежской областях.

«Необходимо наращивать темпы работ. Также важно заниматься расширением мер социальной поддержки граждан для проведения комплексных работ по газификации там, где такая необходимость имеется. Сейчас такими мерами пользуется 44 российских региона», – пояснил Александр Новак.

По словам Главы Пензенской области, в регионе действует программа социальной газификации. Работают 26 пунктов приёма заявок от граждан на догазификацию. Подать заявку можно и через портал госуслуг, сайты газораспределительных организаций или МФЦ. В план-график догазификации включено 390 населённых пунктов региона.

«Одной заявки достаточно для получения всего комплекса работ – строительства газовых сетей до границ и в пределах земельного участка заявителя, монтажа или реконструкции внутреннего газопровода жилого здания, поставки и установки соответствующего оборудования», - конкретизировал Олег Мельниченко.

Он также уточнил, что процесс догазификации будет отображаться на интерактивной карте, что позволит обеспечить контроль работ и при необходимости вносить коррективы. Карта будет размещена на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Пенза».

Потенциал догазификации сельских территорий, где газ уже подведён, составляет 6961 домовладение. По плану-графику в 2021 году работа проводится в 89 населённых пунктах. На сегодняшний день выполнено подключение 316 домовладений, в том числе,опережающими темпами подключены жилые объекты, ранее запланированные на 1 квартал 2022 года.

Уровень газификации Пензенской области составляет 90,89 процентов. В Пензенской области предусмотрены преференции при подключении в газу жилых домов многодетных малообеспеченных семей, а также родителей, воспитывающих ребёнка-инвалида.

Этим категориям граждан при газификации внутри домовладения и в границах земельного участка из областного бюджета возмещаются затраты в объёме 100%, но не более 110 тыс. рублей. Средства в бюджете региона на эти цели запланированы.