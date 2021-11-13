В Сердобском районе Пензенской области началось возведение новой врачебной амбулатории

Фото: Пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области

Ранее медпункт в поселке Сазанье размещался на территории воинской части. Чтобы попасть на приём, местным жителям, а это более 1000 человек взрослого населения и 175 детей и подростков, приходилось преодолевать контрольно-пропускной пункт.

Своевременность проведения ремонтных работ затруднялась и с учетом ведомственной принадлежности объекта недвижимости Министерству обороны.

Местом строительства новой амбулатории выбрана площадка в самом центре поселка, по улице Чаадаева.

Теперь жители равноудаленных улиц ПМК-7, Лесопункта, Зубринки и воинской части смогут беспрепятственно получать медицинскую помощь в комфортных условиях нового медицинского объекта.

По словам главного врача Сердобской межрайонной больницы имени А. И. Настина Андрея Малахова, до конца текущего года строительные и отделочные работы будут завершены, после чего амбулатория будет оснащена современным оборудованием и пройдет процедуру лицензирования.