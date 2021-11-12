Олег Мельниченко принял участие в Совете ПФО по реализации государственной молодежной политики

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Игорь Комаров отметил, что в этом году сделаны серьёзные шаги к улучшению ситуации в молодежной среде.

«Принят базовый Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». В послании Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул особую важность усиления работы с молодёжью. В каждом национальном проекте поручено предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей».

Игорь Комаров предложил членам Совета открыто обсудить проблемы воспитания, обучения и занятости молодежи. По информации пресс-службы правительства Пензенской области, Олег Мельниченко отметил, что одним из самых успешных направлений государственной молодежной политики на территории Пензенской области является патриотическое воспитание подрастающих поколений. Во многом это обусловлено развитой инфраструктурой.

Действуют региональный и 20 муниципальных центров военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, отделение общероссийской общественной организации «Поисковое движение России», штаб движения «Юнармия», ассоциация школьных музеев Пензенской области.

«В области принят новый закон о молодёжной политике, соответствующий федеральному законодательству, - прокомментировал губернатор. - Комплексная система патриотического воспитания включает культурно-просветительскую деятельность.

Прозвучавшие на Совете округа предложения по работе с молодежью будут отражены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер.