Больше половины пациентов с коронавирусом из Мордовии - это люди старше 60 лет

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Накануне в Саранске состоялось заседание оперативного штаба Мордовии. Как отметил глава республики Артем Здунов, каждый день в регионе выявляют более 160 новых случаев заболевания, а лечение в госпиталях проходят 2200 пациентов.

Заместитель председателя правительства РМ Галина Лотванова подчеркнула, что почти 62% больных – люди старше 60 лет. У многих из них болезнь протекает в тяжелой форме. 1311 пациентов находятся на кислородной поддержке, 132 – на ИВЛ, 162 – в реанимации.

По словам министра здравоохранения РМ Олега Маркина, стационары обеспечены необходимым количеством кислорода.

Также во время заседания было отмечено, что введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября помогло немного замедлить распространение инфекции в республике.