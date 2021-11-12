Мэром Пензы стал Александр Басенко

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

На место главы администрации Пензы претендовали три кандидата – Александр Басенко, Андрей Шулькин и Людмила Коломыцева. В ходе сессии представили депутатам свое видение работы на данном посту.

По словам Александра Басенко, особое внимание мэру города нужно уделять улучшению благосостояния жителей.

- Правильная финансовая политика приведет к дальнейшему витку развития города, - считает Александр Николаевич.

Андрей Шулькин назвал важным расширение полномочий районных администраций. Людмила Коломыцева в своем выступлении обратила внимание на повышение эффективности использования муниципального имущества.

По итогам голосования 30 из 32 депутатов проголосовали за назначение Александра Басенко. Контракт с ним будет подписан в течение пяти дней.