Регионального министра образования накормили в школе Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Вместе с министром в дегустации обеда приняла участие начальник управления образования города Лилия Чащина

В школе обучаются 1026 человек. Организацией питания для школьников образовательная организация занимается самостоятельно. Столовая школы укомплектована профессиональными кадрами.

Все обучающиеся обеспечены горячим питанием. Питание в школе организовано в соответствии с разновозрастным сезонным 10-дневным (12-дневным) меню, утвержденным директором школы. Ежедневно ученикам предоставляются горячие завтраки и обеды, альтернативное диетическое питание, буфетная продукция.

С организацией работы пищеблока гостей познакомила директор школы Элина Маткова.

«Администрация школы ведет ежедневный контроль за выполнением утвержденного меню, качеством приготовленной пищи, объемом порций, выполнением требований СанПиНа.

Ежедневно осуществляется бракераж готовой пищи. Организация процесса и контроль за качеством питания ведется в тесной взаимосвязи с родительским сообществом через взаимодействие с управляющим Советом школы. Проводятся регулярные дегустации блюд, по итогам которых меню корректируется на основе пожеланий учеников и их родителей», - отметила Элина Германовна.

В конце встречи Алексей Комаров отметил, что нужно сохранять качество рациона питания и не допускать его снижения ни при каких обстоятельствах.