В Саранске 22-летний водитель на «ВАЗ-21120» выехал на встречку и погиб

Фото: Пресс-служба МВД РМ

10 ноября в Саранске в 07:30 в районе д.№3 по ул. Серова 22-летний молодой человек (стаж с 2021 г., управляя автомобилем «ВАЗ-21120», не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Хендай Галлопер 2» под управлением 35-летнего водителя, который двигался со встречного направления – прямо. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21120» с множественными травмами госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ МРЦКБ, где в 22:00, не приходя в сознание, скончался.

Водитель «Хендай Галлопер 2» самостоятельно обращался в ГБУЗ РМ РКБ №4, оказана медицинская помощь, отпущен домой. Водитель иномарки трезв. На месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – зимняя скользкость (стекловидный лед).

В этот же день в 04:30 в Рузаевке сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району была остановлена автомашина «Lada Vesta» под управлением 18-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

На место была вызвана СОГ ММО ОМВД России по Рузаевскому району.