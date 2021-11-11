Губернатор призвал производить замену теплосетей в Пензе, минимизируя неудобства для горожан

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В настоящее время ремонт теплосетей в Пензе проводит ПАО «Т Плюс», обеспечивающая теплом практически 80% потребителей в городе. В реконструкцию теплосетей и коммунальных объектов инвестировано свыше 1 млрд рублей. В 2022 году предполагается инвестировать еще свыше 2 млрд 797 млн рублей.

По информации Виктора Кувайцева, сегодня отопительный сезон во всех муниципальных образованиях региона проходит в штатном режиме. Горячим водоснабжением потребители обеспечены. Исключение на данный момент составляют 5 жилых домов в городе Пензе. Проблема должна быть устранена в самое ближайшее время.

Олег Мельниченко поручил держать ситуацию под контролем.

«В этом году выполнены достаточно серьёзные объёмы работ по городу Пензе – с советских времён не перекладывались в таком количестве теплосети. Но хочу обратить внимание – когда мы планируем такие масштабные работы, должны чётко понимать возможности их реализации. К сожалению, для горожан созданы большие неудобства с отсутствием горячей воды, а сейчас уже ноябрь месяц.

По словам Олега Мельниченко, запланированная на следующий год замена79 км сетей теплоснабжения и модернизация 102 ЦТП – хорошие планы. При этом губернатор настоятельно попросил учесть опыт этого года, и работу на следующий период - по объёмам и привлекаемым подрядчикам - спланировать так, чтобы в отопительный сезон 2022 года войти организовано, не повторив ошибок.

Глава региона обратил внимание на необходимость параллельной прокладки труб и оперативного переподключения, что позволит не лишать жителей Пензы комфорта надолго. А также предложил синхронизировать работы по замене коммунальных сетей с обновлением дорожного покрытия.

Напомнил и про обязательства по благоустройству дворовых территорий, где проводился ремонт.

«Считаю, что мы должны здесь занимать жёсткую позицию и понуждать к выполнению договорённостей», - дополнил Олег Мельниченко. – Принципиально нужно стараться минимизировать доставляемые людям неудобства. Хотя, думаю, все понимают, что проводимая модернизация систем отопления и горячего водоснабжения, в конечном итоге, позволит резко снизить количество аварий и отключений.