В Пензенской области завершается строительство пяти детских садов

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Строительство яслей-сада на 50 мест для детей от полутора до трех лет ведется в рамках реализации национального проекта «Демография». Сумма контракта 69 миллионов рублей.

«Детский сад должен быть готов к 30 ноября. На завершающей стадии работ на особом контроле вопрос пуска отопления. Также необходимо сократить сроки по благоустройству, провести уборку, собрать и расставить по местам закупленное оборудование и мебель», - отметил Алексей Комаров.

На территории детского сада уложена брусчатка, асфальт для проезда спецтехники, на площадках устанавливают игровые элементы и оборудование. Продолжаются работы по благоустройству, оборудованию спортивной площадки.

Всего до конца года в Пензенской области будет завершено строительство пяти детских садов.