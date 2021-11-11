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Недвижимость11 ноября 2021 8:25

В Пензенской области завершается строительство пяти детских садов

Ход работ в одном из них во время рабочей поездки в поселок Лунино проверил министр образования Пензенской области Алексей Комаров
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Строительство яслей-сада на 50 мест для детей от полутора до трех лет ведется в рамках реализации национального проекта «Демография». Сумма контракта 69 миллионов рублей.

«Детский сад должен быть готов к 30 ноября. На завершающей стадии работ на особом контроле вопрос пуска отопления. Также необходимо сократить сроки по благоустройству, провести уборку, собрать и расставить по местам закупленное оборудование и мебель», - отметил Алексей Комаров.

На территории детского сада уложена брусчатка, асфальт для проезда спецтехники, на площадках устанавливают игровые элементы и оборудование. Продолжаются работы по благоустройству, оборудованию спортивной площадки.

Всего до конца года в Пензенской области будет завершено строительство пяти детских садов.

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