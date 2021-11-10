В Саранске прошло торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Открывая торжественное мероприятие, Артём Здунов отметил: «Сотрудники полиции ежедневно выполняют трудную, зачастую опасную, но почётную и благородную миссию – оберегают жизнь и покой людей, стоят на страже интересов государства, борются с нарушениями закона и порядка. Невзирая на риск, всегда готовы оперативно выполнить самую трудную задачу, стойко выдержать самые высокие нагрузки».

Глава Мордовии поблагодарил сотрудников органов внутренних дел и ветеранов за профессиональную службу, пожелал крепкого здоровья, мира и благополучия.

В свою очередь Министр внутренних дел по Республике Мордовия Борис Шейнкин отметил, что достижение положительных результатов работы стало возможным благодаря взаимодействию общественности, исполнительной, законодательной власти и правоохранительных органов. Он подчеркнул: «Совместными усилиями, основанными, в первую очередь, на уважении и взаимопомощи, мы можем в полной мере обеспечить правопорядок в регионе".

В ходе торжественного мероприятия сотрудникам полиции, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, в торжественной обстановке были вручены заслуженные награды и присвоены очередные специальные звания.

Праздничное мероприятие закончилось выступлением вокального ансамбля МВД по Республике Мордовия «Авангард».