Олег Мельниченко отметил высокий темп вакцинации в Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Выходные дни позволили разорвать эпидемиологические цепочки. И если до нерабочих дней у нас в среднем было до 2-х тысяч вызовов «скорой» в сутки, то на сегодня мы имеем 1440 вызовов. То есть, даже по обращениям граждан в скорую медицинскую помощь, мы видим, насколько идёт положительная динамика», - констатировал Олег Мельниченко.

По его словам, на сегодняшний день в регионе развёрнуто 4 442 инфекционные койки. И уже на протяжении двух дней идет сокращение коечного фонда для ковидных больных. При сохранении такой динамики через полторы - две недели областную клиническую больницу можно будет ориентировать на оказание плановой медицинской помощи.

Губернатор отметил в регионе высокий темп вакцинации, которого удалось добиться, в том числе, в период нерабочих дней. В целом, в сутки в Пензенской области прививаются около 12 тысяч человек. По темпам вакцинации область в первом десятке регионов РФ.

«Очень важно, чтобы люди, которые попадают в больницу, имели возможность получать полноценное лечение, в том числе кислородное. С этой целью мы максимально развернули мощности по подаче кислорода для больных. Вчера запустили ещё одну кислородную станцию в областной инфекционной больнице. Задача поставлена, чтобы наши медучреждения вышли на самообеспечение кислородом», - добавил он.