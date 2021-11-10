В Пензенской области завершены работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2021 года

Фото предоставлено министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

В Пензе в нормативное состояние приведен 71 км дорог. Большая часть дорожных работ проводилась в частном жилом секторе. Значимым объектом ремонта стало завершение реконструкции Бакунинского моста и подходов к нему – улиц Урицкого, Эрик и Злобина.

Полностью завершил дорожные работы на своих объектах город Заречный - 82% улично-дорожной сети города находятся в нормативном состоянии.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», федеральной и областной поддержке, проведен ремонт дорог на территориях Засечного и Мичуринского сельсоветов Пензенского района.

Большая финансовая поддержка федерального центра позволила дополнительно отремонтировать более 40 км автодорог на территории 10-ти муниципальных районов области.

Средства федерального бюджета позволили завершить второй этап реконструкции улицы 40 лет Октября.

Особое внимание уделено безопасности дорожного движения. Выполнено устройство 7 светофоров, установлено 260 дорожных знаков, выполнен ремонт 46 457 кв. м тротуаров, обустроено 8 пешеходных переходов, устройство 2 600 метров пешеходного ограждения, установлено 20 камер фотовидеофиксации и 1 пункт весогабаритного контроля.

Все это, по словам министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева, позволило значительно уменьшить смертность на трассах региона. За 9 месяцев 2021 года этот показатель на региональных дорогах снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65%. Количество ДТП сократилось на 28%.

Реализация нацпроекта в 2021 году позволила увеличить долю автодорог Пензенской агломерации в нормативном состоянии до 71%.