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Общество10 ноября 2021 10:01

Поздравление О.В. Мельниченко с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Пензенской области!
Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Это праздник сильных духом, смелых и мужественных людей, твердо стоящих на страже Закона и общественного порядка, избравших делом своей жизни защиту справедливости, чести и достоинства сограждан. В историческую летопись Отчизны вы вписали немало героических страниц, наполненных яркими примерами отваги, стойкости и самопожертвования.

Вы неизменно демонстрируете образцы честного исполнения служебного долга в борьбе с преступностью на территории региона, при проведении спецопераций в «горячих» точках. Многие из вас по праву отмечены высокими государственными наградами.

Сегодня перед сотрудниками органов внутренних дел стоят масштабные ответственные задачи. Приоритетное внимание необходимо уделять борьбе с криминальными вызовами, проявлениями экстремизма и коррупции, организации действенной профилактики правонарушений.

Убежден, что верность долгу и присяге, профессионализм, накопленный опыт, компетентность и принципиальность позволят добиться достойных результатов в вашей плодотворной деятельности. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов в служении Отечеству!

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