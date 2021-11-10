Поздравление О.В. Мельниченко с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Это праздник сильных духом, смелых и мужественных людей, твердо стоящих на страже Закона и общественного порядка, избравших делом своей жизни защиту справедливости, чести и достоинства сограждан. В историческую летопись Отчизны вы вписали немало героических страниц, наполненных яркими примерами отваги, стойкости и самопожертвования.

Вы неизменно демонстрируете образцы честного исполнения служебного долга в борьбе с преступностью на территории региона, при проведении спецопераций в «горячих» точках. Многие из вас по праву отмечены высокими государственными наградами.

Сегодня перед сотрудниками органов внутренних дел стоят масштабные ответственные задачи. Приоритетное внимание необходимо уделять борьбе с криминальными вызовами, проявлениями экстремизма и коррупции, организации действенной профилактики правонарушений.

Убежден, что верность долгу и присяге, профессионализм, накопленный опыт, компетентность и принципиальность позволят добиться достойных результатов в вашей плодотворной деятельности. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов в служении Отечеству!