Пункты вакцинации в Пензе: график работы - прежний

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

- «Коллаж» (пр-т Строителей, 1В).

- «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19). - «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15А). - «Весна» (ул. Ладожская, 162Б). - «Ритейл-парк» (ул. Центральная, 1). - «Атак» (ул. Антонова, 78). - «Универсам 175» (пр-т. Строителей, 90).

Сделать прививку от коронавируса или от гриппа можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00 часов, в субботу и воскресенье - с 12:00 до 18:00 часов.

График работы «пункта вакцинации» в Дом молодежи по адресу: ул. Кирова, 51 такой же – понедельник - пятница с 13:00 до 19:00 часов, суббота и воскресенье с 12:00 до 18:00 часов.

Напоминаем график работы «прививочных кабинетов» в поликлиниках городской сети: - с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 часов; - суббота, воскресенье с 08:00 до 13:00 часов.