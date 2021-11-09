В больницах Пензы тяжёлые больные гарантированно смогут получать кислородную терапию

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поставщик пензенский – производственное объединение «Компрессорные машины». Это первая из двух вновь монтируемых станций, предназначенных для пациентов инфекционной больницы.

В настоящее время оборудование установлено, подключено к существующей сети кислородного газопровода. В случае увеличения нагрузки на реанимационный блок – станция позволит усилить поток кислорода для больных, улучшить качество лечения. Производительность установки – 52 куб.м./час (1200 куб.м./сутки).

Теперь на этой площадке уже две станции, и третья ещё будет монтироваться.

«Всего до конца года в пензенских больницах будет работать семь кислородных станций. Они будут производить около 8-ми тонн кислорода в сутки. Вместе с объемами кислорода, производимого на наших предприятиях, это позволит перекрыть суточную потребность в кислороде учреждений здравоохранения региона», - пояснил глава областной исполнительной власти. - И, следовательно, мы снимем угрозу гибели больных в случае недопоставки кислорода в установленные сроки. Тяжёлые больные в реанимации гарантированно, вне зависимости от ситуации с поставками, смогут получать кислородную терапию.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Изготовление и монтаж станций будет финансироваться из федерального и регионального бюджетов, - подчеркнул губернатор. Глава субъекта Федерации поблагодарил и руководство, и рабочих производственного объединения «Компрессорные машины» за их труд.

«Все кислородные станции сделаны на пензенских предприятиях в кратчайшие сроки. Люди понимают, что они тем самым спасают жизни больных. Спасибо, что станции были изготовлены даже раньше срока», - выразил признательность Олег Владимирович.