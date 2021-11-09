Пензенская область присоединится к Всероссийскому флешмобу по дворовому хоккею

Фото предоставлено организаторами мероприятия

5 декабря во всех регионах страны состоятся игры и матчи в поддержку олимпийской сборной. Участникам Всероссийского флешмоба предлагают сыграть на выбор в один из видов хоккея: традиционный, в валенках или «настольник».

В каждом часовом поясе игры начнутся ровно в 12:00. Во время всего марафона на YouTube будет идти стрим с трансляциями из разных регионов. Каждый час эстафета дворового хоккея будет передаваться в следующий часовой пояс.

В Пензенской области игры состоятся в самой Пензе, однако по желанию к флешмобу могут присоединиться и другие населенные пункты.

- Любую из этих игр можно быстро и с нуля организовать в своем дворе, – говорит председатель оргкомитета, руководитель Хоккей-на-валеночной лиги Михаил Смагин. – В каждом из регионов будет работать координатор проекта. Мы обучим игре и расскажем, как организовать матч, объясним механику и даже подскажем, где искать спонсоров.