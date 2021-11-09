В Пензенской области до 10 лет грозит мужчине, ударившему бывшую жену ножом

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По факту причинения телесных повреждений следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался житель Бессоновского района 1960 года рождения, ранее судимый за причинение телесных повреждений средней тяжести.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области,мужчина дал признательные показания. В ходе распития спиртных напитков в сентябре 2021 года между ними возникла ссора, и кухонным ножом он нанес бывшей жене один удар в область спины. Женщина упала на пол. Мужчина испугался, спрятал нож, после чего позвонил сыну потерпевшей, который вызвал скорую помощь.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.