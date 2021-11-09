Рост цен на продукты и качество питания школьников Пензы

Фото предоставлено пресс-службой Института регионального развития Пензенской области

В областном центре 64 образовательных организации, 6 имеют собственные столовые, в остальных школах организация питания находится на аутсорсинге у предприятий. В результате торгов, проведенных 1 сентября в рамках 44 ФЗ, питанием занимается 9 поставщиков.

«Стоимость у нас также, как и везде – 76 с небольшим рублей, из которых 54 – стоимость продуктов. Общее меню, предложенное министерством образования, мы отрабатываем на трех школах: классическая гимназия № 1, а также школы № 63 и 25», - сообщила Лилия Чащина.

По ее словам, в связи с карантинными мерами, в ведомстве образовалась экономия средств, которые было предложено направить на увеличение кратности питания и теперь почти во всех школах есть не только горячие завтраки, но и обеды.

Вся пища готовится на местах, родители довольны качеством выпечки, но по Пензе принято решение относительно буфетной продукции: буфеты открываются только после основного приема пищи. Еще одна особенность: в Пензе помимо комплексного меню, детям в каждой школе предлагается меню вариативное – 3 первых блюда, три вторых и перечень салатов. Ведомство регулярно проводит мониторинг качества питания через портал «Госуслуг», поступают редкие жалобы от родителей.

Лилия Чащина отметила также, что с 1 октября поднялась стоимость продуктов, поэтому необходимо содействие со стороны органов власти.

«Безусловно, несмотря на это, качество питания у нас не должно снижаться. Мы будем дальше обсуждать перспективы в этом вопросе, и министерство образования однозначно вас поддержит», - сказал Алексей Комаров.