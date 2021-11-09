В Саранске водитель «Лады», наехавшая на опору ЛЭП, оказалась трезва

Фото: Пресс-служба МВД РМ

6 ноября 2021 года в го Саранск на ул. Садовая в р.п. Луховка 36-летняя женщина на автомобиле «Лада 219220» допустила съезд с проезжей с последующим наездом на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», оказана медицинская помощь, отпущена домой, трезва. Составлен административный материал по ст.12.33 КоАП РФ (повреждение технических средств организации дорожного движения).

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В этот же день на 9 км + 500 м автодороги сообщением Саранск – Ромоданово – Б. Игнатово 28-летний молодой человек, управляя автомобилем «Лада 217230», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ЛАДА-217230», который двигался со встречного направления – прямо. В результате ДТП 28-летний водитель «Лады 217230» доставлялся в ГБУЗ РМ РКБ №4, оказана медицинская помощь, отпущен домой, взята кровь на анализ. 23-летний водитель «Лады 217230» трезв.