В Пензенской области возведен Михайловский редут

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Михайловский редут - деревянный макет укрепленного торгового поста на Аляске, основанного Российско-Американской компанией в 1833г., где служил Лаврентий Загоскин.

- Именно экспедиция Загоскина базировалась в подобном укрепленном российском деревянном форте в Русской Америке, откуда он совершил свою легендарную экспедицию вглубь Аляски в середине девятнадцатого века, - отметил председатель Пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

Помещения редута воссоздавались по технологиям 19-го столетия по проекту, архитектурного бюро «ВЕЩЬ!» по сохранившимся эскизам и описаниям. Кроме этого, на объекте выполнены объемные элементы благоустройства: выполнена планировка территории, отсыпан оборонительный вал, выполнено мощение тротуарных дорожек и площадок, сделана асфальтированная автостоянка.

- Михайловский редут становится новым туристическим объектом, дополненным рядом событийных широкомасштабных объединяющих мероприятий, посвященных памяти русских первопроходцев и исследователей, таких как ежегодный историко-культурный фестиваль «Юконский ворон», Феодоровская (Загоскинская) ярмарка, благодаря которым о малой родине Загоскина, как и о заслугах самого путешественника стало известно не только в Пензенской области, но и по всей России, - отметила Ольга Ильина, руководитель проекта «Юконский ворон».

В рамках проекта далее планируется проведение открытых просветительских уроков со школьниками и студентами, в ходе которых они узнают о заслугах Загоскина. По области будет проведен просветительный театральный марафон - серия благотворительных спектаклей «Юконский ворон» о Загоскине по одноименному роману Сергея Маркова.

Спектакль создан Пензенским театром юного зрителя на средства Фонда президентских грантов в рамках предыдущего проекта.