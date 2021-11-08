В Мордовии почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

В рамках мероприятий, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел, руководство и члены коллегии республиканского МВД, председатель Общественного совета при МВД Николай Колесник, член Общественного совета, епископ Ардатовский и Атяшевский Республики Мордовия Владыка Вениамин и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Мордовия Владимир Московкин посетили мемориальное кладбище, чтобы вспомнить тех, кто исполнил служебный долг ценой собственной жизни.

Присутствующие возложили на могилы бойцов свежие цветы.

Министр внутренних дел по Республике Мордовия Борис Шейнкин отметил, что имена героев навсегда останутся в наших сердцах