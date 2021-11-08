8 ноября – День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел РФ

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин и другие официальные лица, представители Общественного совета при областном УМВД, ветераны органов правопорядка возложили цветы на могилы сотрудников, отдавших жизни для защиты спокойствия граждан, и почтили их светлую память.

Памятные мероприятия продолжились возле мемориала сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга – он располагается возле здания регионального управления МВД.

За весь период деятельности органов внутренних дел Пензенской области более 112 сотрудников погибли при исполнении служебного долга.