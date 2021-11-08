Строительство объектов по нацпроектам в Мордовии идет по графику

Фото: Пресс-служба Главы РМ

До конца 2021 года остаются считанные недели, и поэтому в Мордовии подходит к концу строительство некоторых объектов, возводящихся в рамках реализации национальных проектов.

В частности, в ближайшее время будет введена в эксплуатацию новая поликлиника республиканского онкодиспансера, рассчитанная на 200 посещений в смену. В учреждении будут работать лаборатории, операционный блок, реанимационное отделение и другое.

Помимо этого, до конца года откроются новый корпус детской республиканской клинической больницы, а также детские сады в Саранске и Зубовой Поляне. Все работы идут по графику.

- Ключевая задача, поставленная Президентом России, - обеспечить качественные изменения во всех сферах жизни, - заявил глава региона Артем Здунов. - Поэтому национальные проекты находятся на особом контроле правительства республики.