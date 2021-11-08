Губернатор проверил качество установки детских площадок в Пензе

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Напомним, в Пензе в рамках инициированной Олегом Мельниченко областной программы осуществляется монтаж детских игровых площадок на 33-х дворовых территориях. На многих объектах работы уже завершены.

На площадке во дворе на улице Урицкого, где монтаж оборудования закончен, председатель ТСЖ «Ресурс» Галина Григорьева от имени жильцов поблагодарила губернатора за содействие в благоустройстве территории. Она пояснила, что на средства полученного гранта удалось повысить уровень комфортности.

«Приятно видеть, что площадка пользуется спросом, тем более, что сюда приходят люди разных возрастов – и дети, и подростки, и взрослые. Антивандальные устройства позволяют надеяться на особую прочность этого оборудования», - отметил Олег Мельниченко во время осмотра. - Эту работу в рамках областной программы будем продолжать».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На формальный подход к обустройству двора обратил внимание Олег Мельниченко при осмотре игрового комплекса на улице Луначарского, где работы также завершены, и высказал ряд критических замечаний.

«Я когда ставил задачу – дворы обустраивать – говорил, что нужно собирать людей и разговаривать с ними. Этого сделано не было», - констатировал Олег Мельниченко, добавив, что места для нового объекта недостаточно, выбрано оно не совсем удачно, в то время как рядом пустует бывшая волейбольная площадка.

«Надо уточнить, сколько подростков проживает в этих домах. Если много, надо сделать ещё и многофункциональную спортивную площадку. Чтобы была возможность заниматься баскетболом, футболом и выполнять упражнения на силовых тренажёрах», - распорядился он.

Губернатор поручил и.о. главы администрации города Пензы Александру Басенко доработать данный объект в следующем году. Помимо спортоборудования установить новое наружное освещение. Выяснить мнение местных жителей – как они видят благоустройство своей территории.

В ходе рабочего выезда на объекты Олег Мельниченко отметил ещё один недостаток новых площадок, в том числе, на улице Кронштадтской – грунт расположен выше покрытия, что неизменно приведёт после сильного дождя и выпадения снега к плачевному результату.

И потребовал исправить недостатки – снять лишний грунт, положить асфальт по периметру и обустроить дорожки к близлежащим домам, дооснастить объекты уличными светильниками. Контроль исполнения возложен на первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева.

Глава субъекта РФ продолжит контрольные выезды на объекты, строительство и реконструкция которых осуществляется за счёт госпрограмм.

«Ещё раз подчеркну – работы, финансируемые из бюджета, должны исполняться с высоким качеством. Спрашивать буду строго, халатного отношения к расходованию государственных средств быть не должно. Работать «спустя рукава» сам не люблю и никому не позволю», - подытожил Олег Мельниченко.