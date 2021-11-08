В Пензе заработала новая кислородная станция

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

- Число людей, нуждающихся в кислороде, увеличивается, - говорит главврач Пензенского областного клинического центра Сергей Рыбалкин.

Одна тонна кислорода помогает поддержать примерно сто человек.

Установленная новая кислородная станция способна вырабатывать порядка 1,2 тонны в день.

Напомним, решение о выделении дополнительных финансовых средств на закупку и установку 4 кислородных станций в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекций, принято губернатором Пензенской области Олегом Владимировичем Мельниченко.

«До конца года в больницах будет действовать 6 подобных станций. Общий объем вырабатываемого по региону медицинского кислорода увеличится и составит порядка 12 тонн в сутки», — подчеркнул глава региона.