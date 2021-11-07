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Общество7 ноября 2021 16:00

Продление нерабочих дней в Мордовии не планируется

Завтра в республике снова откроются учебные учреждения и заведения общественного питания
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Накануне состоялось заседание оперативного штаба региона. Председатель правительства РМ Владимир Сидоров отметил, что эпидемиологическая ситуация в Мордовии остается напряженной: от коронавируса сейчас лечатся почти 2400 пациентов.

Однако продлевать нерабочие дни в республике не планируют. То же самое касается и каникул: завтра школьники вернутся на учебу в обычно режиме.

Впрочем, ряд ограничений все же будет введен: в частности, с 10 ноября QR-код будет также необходим для посещения гостиниц и объектов торговли площадью свыше 150 квадратных метров (за исключением аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости).

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