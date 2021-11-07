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Общество7 ноября 2021 9:03

На сайте «Комсомольской правды» продолжается финал конкурса «Народный участковый»

Поддержите земляка своим голосом!
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Народный участковый

Народный участковый

Продолжается третий, финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». В этот раз за звание лучшего будут бороться сотрудники полиции со всей нашей необъятной Родины, ставшие победителями в своих регионах.

Пензенскую область представляет участковый из Заречного Дмитрий Потанин. К слову, это уже второй выход в финал в карьере полицейского: ранее, в 2017 году Дмитрий уже становился «Народным участковым» в Пензенской области.

От Республики Мордовии в конкурсе участвует участковый ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району капитан полиции Константин Захаров, который тоже ранее побеждал в региональном этапе конкурса - в 2019 году.

Проголосовать за участковых можно на нашем сайте с 1 по 10 ноября. Не оставайтесь в стороне! Давайте вместе выберем «Народного участкового!».

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