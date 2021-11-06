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Общество6 ноября 2021 17:32

Губернатор Пензенской области поздравил со 100-летием жительницу Пензы Ирину Фёдоровну Волкову

В день юбилея, 5 ноября 2021 года, Олег Мельниченко пожелал Ирине Фёдоровне крепкого здоровья и долголетия
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-службы правительства Пензенской области

Фото: Пресс-службы правительства Пензенской области

«Хочу поблагодарить Вас за сложный жизненный путь, который прошли. Пожелать Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы – настоящий представитель интеллигенции», - подчеркнул Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, более полувека Ирина Фёдоровна Волкова посвятила учительскому труду и культурно-просветительской работе. Преподавая русский язык и литературу, работая в библиотеке, на примерах героев лучших художественных произведений она воспитывала в детях доброту, умение дружить, честность, порядочность, любовь к Родине, внесла неоценимый личный вклад в духовное формирование представителей нескольких поколений пензенцев.

«Спасибо большое Вам за поздравление. Очень приятно услышать его лично от Вас, - сказала Ирина Фёдоровна главе региона. - И подарок мне вручили. Благодарю», - добавила она.

За годы профессиональной деятельности Ирина Фёдоровна Волкова была награждена почётными грамотами, удостоена звания «Ветеран труда».

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