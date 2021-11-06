В Пензе реализуется проект «Обретая себя»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Проект реализуется местной общественной организацией «Круг доверия». По словам ее руководителя Наталья Манченковой, услышав диагноз «рак молочной железы», женщины переживает бурю эмоций, и потому нуждается в поддержке. Зачастую помощь психологов нужна и родственникам пациентки.

Специалисты «Круга доверия» помогут женщинам прийти в себя и начать бороться за свою жизнь. Прием специалистов ведется в здании пансионата Пензенского онкологического диспансера (кабинет 427). Без предварительной записи психолога можно посетить во вторник или четверг с 10 до 12 часов.

Записаться на другое время можно по телефону 8-(841-2) 39-09-12 или адресу ул. 8-ое Марта, 13, офис 9.

Помощь оказывается анонимно и бесплатно.