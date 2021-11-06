Пензенская область выходит из режима нерабочих дней

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Рабочая неделя начнётся с понедельника, 8 ноября. Школьники приступят к обучению в очной форме, но с соблюдением в учебных заведениях всех санитарно-эпидемиологических предосторожностей. В обычном режиме заработают все детские сады.

Сохраняется высокая нагрузка на систему здравоохранения. В то же время принятые меры доказали свою эффективность. Поэтому продолжат действовать ограничения на посещение театров, музеев, галерей и кинотеатров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков. Посетителей будут принимать только по QR-коду о вакцинации, либо по справке о перенесенном заболевании COVID-19, или по официальному документу о медотводе к вакцинации, выданному государственным учреждением здравоохранения.

По такому же принципу будут работать предприятия общественного питания всей сферы услуг.

Для непривитых пензенцев в возрасте 60+ сохраняется режим самоизоляции.

Все пункты вакцинации продолжают свою работу. Максимально обезопасить себя можно только вакциной!