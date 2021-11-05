В Колышлейском районе мужчина утопил сожительницу за то, что она не ночевала дома

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Семейная драма разыгралась вечером 30 октября. Сожители, будучи нетрезвыми, повздорили. Мужчина обвинил женщину в том, что она не ночевала дома. В ответ она решила снова уйти.

Ссора продолжилась уже на улице, рядом с прудом. В пылу мужчина толкнул свою сожительницу так, что она скатилась по склону в воду. Спустившись к ней, злоумышленник стал удерживать голову женщины под водой, не давая ей дышать. Когда жертва прекратила подавать признаки жизни, мужчина ушел.

О смерти сожительницы он сообщил на следующий день главе администрации местного сельсовета, умолчав об обстоятельствах случившегося. Причастность мужчины к смерти женщины установило уже следствие.

Гражданину было предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.