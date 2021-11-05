Олег Мельниченко получил более 17 тысяч обращений в социальных сетях

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В ходе совещания в областном правительстве губернатор Олег Мельниченко потребовал от глав муниципалитетов активнее реагировать на обращения в социальных сетях. Главе региона постоянно поступают жалобы от жителей – чаще всего они касаются сфер здравоохранения, ЖКХ и благоустройства.

- В социальных сетях мне поступило более 17 тысяч сообщений, из них за прошедшую неделю – 387, - отметил Олег Мельниченко. – Среди них есть вопросы, не терпящие отлагательств.

В частности, губернатор обратил внимание на отсутствие освещение на одной из улиц в Ухтинке, требующие ремонта мосты в Кузнецке и Новом Чирчиме и другие моменты, и поручил главам этих муниципалитетов лично выехать на места и принять меры. Курировать процесс поручено первому заместителю председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву.