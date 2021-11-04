В Пензе в четвертый раз пройдет театральный фестиваль «МаскерадЪ»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Тема нынешнего фестиваля – «Булгаков и компания». Пять театров покажут спектакли по произведениям не только великого мэтра, но и авторов, сотрудничавших с ним, а также тех, чье творчество связано с ним.

Откроется фестиваль 23 ноября. В этот день зрителя увидят спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра на Юго-Западе. Также в рамках фестиваля будет показаны пьесы «Старший сын», «Школа жен», «Горе от ума» и «Мертвые души».

Сейчас билеты можно приобрести онлайн, а с 8 ноября – в кассах театра.

Зрители будут допускаться на спектакли в соответствии с условиями посещения массовых мероприятий, которые начинают действовать в Пензенской области с 8 ноября.