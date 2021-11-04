В Пензе прохожий задержал выбежавшего из подъезда грабителя с сумкой, которого преследовала жертва

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По подозрению в совершении данного преступления был установлен житель Курганской области 1977 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчина дал признательные показания. По его словам, преступление он совершил из-за трудного материального положения. Девушку он заметил на остановке общественного транспорта, когда она шла в сторону дома. После этого злоумышленник вошел в подъезд следом за ней и напал на лестничной площадке.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.