В Пензенской области разрешили проводить ярмарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь жители региона, имеющие QR-код или справку о медотводе, могут посещать магазины, торгующие стройматериалами, цветами и растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них.

Помимо этого, теперь в регионе разрешается работа:

- ярмарок и рынков, расположенных на открытых площадках;

- оптик, магазинов с ортопедическими изделиями;

- торговых точек, продающих газеты и журналы;

- торговых точек, продающих мобильные телефоны;

- магазинов, торгующих церковной атрибутикой.