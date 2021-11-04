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Общество4 ноября 2021 11:40

В Пензенской области разрешили проводить ярмарки

Соответствующие изменения были внесены в постановление о режиме повышенной готовности накануне
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь жители региона, имеющие QR-код или справку о медотводе, могут посещать магазины, торгующие стройматериалами, цветами и растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них.

Помимо этого, теперь в регионе разрешается работа:

- ярмарок и рынков, расположенных на открытых площадках;

- оптик, магазинов с ортопедическими изделиями;

- торговых точек, продающих газеты и журналы;

- торговых точек, продающих мобильные телефоны;

- магазинов, торгующих церковной атрибутикой.

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