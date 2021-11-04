В Пензенской области разрешили проводить ярмарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Теперь жители региона, имеющие QR-код или справку о медотводе, могут посещать магазины, торгующие стройматериалами, цветами и растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них.
Помимо этого, теперь в регионе разрешается работа:
- ярмарок и рынков, расположенных на открытых площадках;
- оптик, магазинов с ортопедическими изделиями;
- торговых точек, продающих газеты и журналы;
- торговых точек, продающих мобильные телефоны;
- магазинов, торгующих церковной атрибутикой.