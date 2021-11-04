Поздравление О.В. Мельниченко с Днём народного единства

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!

Это важная дата в истории нашего Отечества – символ победы над Смутным временем. Она напоминает о великом подвиге наших предков. В 1612 году они создали народное ополчение – освободили Родину от захватчиков-интервентов. Этот пример всепобеждающего духа единства людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий, вдохновляет нас и сегодня. Вызывает чувство гордости, искреннего патриотизма.

Наша страна, Пензенский край всегда были и остаются многонациональными и многоконфессиональными. Мир и стабильность в обществе, согласие и спокойствие, развитие духовности и приумножение культурного наследия, созидательный труд и любовь к родной земле – вот то, что объединяет нас, делает сильнее. Служит основой для укрепления могущества государства Российского.

Наш земляк Василий Осипович Ключевский сказал: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». Он прав, и мы помним. Поэтому мы – единая нация с многовековой историей и богатыми традициями. У нас одна судьба. И наша сила – в сплочении и духовном единстве.

Желаю вам, дорогие мои пензенцы, крепкого здоровья, благополучия, стабильности и счастья.

С праздником, дорогие друзья!