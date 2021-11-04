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Общество4 ноября 2021 9:39

Пензенская область присоединилась к Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей»

В Пензе медикам, работающим в красных зонах, волонтеры привезли «маленькие радости»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Сладкие подарки активисты передали в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Мероприятие организовано единым волонтерским центром «Мы вместе» совместно с общественными и молодежными объединениями при поддержке малого и среднего бизнеса, а также ПАО Сбербанк. «Нам было крайне приятно поддержать врачей в этот непростой период и сказать искренние слова благодарности тем, кто каждый день спасает жизни», – поделилась своим мнением молодой парламентарий Екатерина Бурматова.

«Часть угощений волонтёры испекли своими руками, – рассказал Валерий Лидин, спикер регионального парламента, депутаты которого оказывают всестороннюю помощь в организации деятельности добровольческого штаба.

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