На проспекте Строителей в Пензе приступили к возведению самотечного коллектора

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня строительную площадку посетил губернатор Олег Мельниченко. Коллектор строится по программе повышения энергетической, экологической эффективности на 2014-2023 годы на участке между улицами Глазунова и Лозицкой. Работы будут вестись с минимальным разрытием грунта.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В будущем новый коллектор поможет устранить постоянные провалы асфальта в микрорайоне. Завершить работы планируется в мае следующего года.

Олег Мельниченко потребовал строго уложиться в сроки, а после окончания строительства привести в порядок ближайшую территорию.