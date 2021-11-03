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Недвижимость3 ноября 2021 16:50

На проспекте Строителей в Пензе приступили к возведению самотечного коллектора

Он поможет в будущем снизить аварийность коммунальных сетей в микрорайоне
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня строительную площадку посетил губернатор Олег Мельниченко. Коллектор строится по программе повышения энергетической, экологической эффективности на 2014-2023 годы на участке между улицами Глазунова и Лозицкой. Работы будут вестись с минимальным разрытием грунта.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В будущем новый коллектор поможет устранить постоянные провалы асфальта в микрорайоне. Завершить работы планируется в мае следующего года.

Олег Мельниченко потребовал строго уложиться в сроки, а после окончания строительства привести в порядок ближайшую территорию.

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