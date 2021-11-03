В Пензенской области 66,3% жителей региона приняли участие в переписи

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Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

Напомним, ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население - только с помощью переписчиков.

На данный момент на Госуслугах заполняет анкету каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, порядка 20 млн человек – самостоятельно через портал «Госуслуги».

В Пензенской области всего переписалось 66,3% жителей региона, 16,3% – через портал «Госуслуги».