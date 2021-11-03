В Пензенской области будет продолжена реконструкция муниципальных дорог

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

С просьбой восстановить дорожное покрытие на указанном участке к главе региона на одном из личных приёмов граждан обратился от имени местных жителей Бяшир Надоршин.

По распоряжению Олега Мельниченко в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий было капитально отремонтировано 4,7 километра дорожного полотна.

«Сделали на совесть, спасибо вам от жителей Салмовки и Архангельского», - обратился к губернатору Бяшир Надоршин.

«Мы будем продолжать реконструкцию муниципальных дорог области, - подчеркнул Олег Мельниченко. - Наша задача - в течение ближайших пяти лет подтянуть до достойного уровня всю дорожную сеть, соединяющую крупные населённые пункты региона».

В рамках рабочей поездки в Иссинский района глава субъекта Федерации также оценил работу недавно открывшегося фельдшерско-акушерского пункта в селе Булычево. Новый ФАП обслуживает более 800 жителей двух сёл – Булычево и Долгоруково.

Олег Мельниченко отметил, что модульная конструкция хорошо себя зарекомендовала. Во внутренних помещениях светло и тепло, подведены коммуникации. Есть всё необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе современное оборудование.

В среднем ФАП села Булычева принимает в день 14-15 посетителей. По информации пресс-службы правительства Пензенской области, губернатор пообщался с пенсионерками, которые пришли в ФАП сделать прививку, отметили хорошие условия медобслуживания.

«Меня радует, что вы заботитесь о сохранности своего здоровья, о безопасности близких, - отметил Олег Мельниченко. - Больше жителей Пензенской области стали проявлять сознательность, вакцинация проводится активнее. Прививочная кампания - единственный способ победить распространение вируса».

До 2025 года в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Иссинском районе появятся ещё три новых модульных ФАПа - в сёлах Бекетовка Знаменская Пестровка и Новотрехсвятское.