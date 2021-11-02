Валерий Лидин: «Перепись населения – это значимое событие не только для нашего региона, но и страны в целом»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Как отметил Валерий Лидин, принять участие в ней можно несколькими способами: переписчики ходят по домам, открыты специальные переписные участки, а уверенные интернет-пользователи могут ответить на вопросы на портале «Госуслуги».

- Перепись населения - это значимое событие в жизни не только нашего региона, но и для страны в целом, - подчеркнул спикер регионального парламента. – Она нужна для прогноза социально-экономического развития. Поэтому я призываю всех жителей региона принять участие в переписи.

Вся необходимая информация есть на официальном сайте переписи, интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии - 8 (800) 707-20-20.