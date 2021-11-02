На проезде Щербакова в Пензе после коммунальной аварии затопило несколько домов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

31 октября в Пензе на улице Серпуховской произошла коммунальная авария. Из-за того, что ресурсоснабжающая организация вовремя не перекрыла воду, три дома на улице Щербакова оказались затопленными.

По поручению и.о. главы городской администрации Александра Басенко была сформирована оперативная группа по ликвидации последствий подтопления частных домовладений. Воду пришлось откачивать около семи часов.

Вчера жителей пострадавших домой посетила специальная комиссия, которая зафиксировала нанесенный ущерб. Позже гражданам будет дана правовая консультация, как можно взыскать ущерб.